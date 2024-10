Ein Auto blieb auf einem Bahnübergang in Ipsach stehen und wurde von einem Zug erfasst. Verletzt wurde niemand.

Zug-Unfall in Ipsach BE

Wieso das Auto auf den Gleisen stehen blieb, ist unklar. Foto: Leserreporter

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Ipsach ist es zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto gekommen. Es gab keine Verletzten, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Die Kollision ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte der Zug mit dem Auto, als dieses auf dem Bahnübergang Seestrasse stand. Der Zug war in Richtung Biel unterwegs. Warum das Auto auf dem Bahnübergang stand, ist noch unklar, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Die Fahrzeuglenkerin konnte das Auto vor der Kollision selbstständig verlassen. Die Zugpassagiere wurden anschliessend evakuiert und mit Ersatzbussen abgeholt. Die Zugstrecke war für rund drei Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.