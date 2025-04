Polizei findet auf Berner Raststätte Säcke mit Ketamin

Die Raststätte Grauholz wurde als Mülldeponie für Drogen missbraucht. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine unbekannte Täterschaft hat auf der Raststätte Grauholz-Süd bei Bern mehrere Säcke mit einer pulverartigen Substanz im dreistelligen Kilobereich illegal deponiert. Eine Untersuchung der Polizei ergab, dass es sich beim Inhalt um Ketamin und Cellulose handelte. Ketamin wird in der Medizin als Narkosemittel eingesetzt. Wegen seiner halluzinogenen Wirkung wird der Stoff auch als Droge konsumiert.

Die Berner Kantonspolizei rückte am 21. März kurz vor acht Uhr morgens zur Raststätte aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden die Säcke in der Nähe der Autobahnunterführung. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.