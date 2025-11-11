Berner Fasnachtsbär in den Winterschlaf geschickt

Berner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben am Dienstag ihren Fasnachtsbären in den Winterschlaf geschickt. Im Februar werden sie ihn zum Beginn der Fasnacht wieder aufwecken.

Der Berner Fasnachtsbär macht bis am 19. Feburar Winterschlaf. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Pünktlich um 11.11 Uhr wurde der Fasnachtsbär in seinen Winterschlaf geschickt. Der Zeremonie vor dem Käfigturm in der Berner Altstadt wohnten zahlreiche Schaulustige bei, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Danach machten sich die Fasnachtsfans auf in Richtung Erlacherhof, wo die Stadt zu einem Apéro einlud. Am Abend sollte die «Guggeparty» auf dem Schmiedenplatz beim Kornhaus folgen.

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, werden die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ihren Bären zum Beginn der fünften Jahreszeit wieder wecken. Der Bär ist das Symbol der Fasnacht in der Bundesstadt.