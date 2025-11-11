Berner Fasnachtsbär in den Winterschlaf geschickt

Der Berner Fasnachtsbär macht bis am 19. Feburar Winterschlaf. (Archivbild)
Foto: ANTHONY ANEX
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Pünktlich um 11.11 Uhr wurde der Fasnachtsbär in seinen Winterschlaf geschickt. Der Zeremonie vor dem Käfigturm in der Berner Altstadt wohnten zahlreiche Schaulustige bei, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.
Danach machten sich die Fasnachtsfans auf in Richtung Erlacherhof, wo die Stadt zu einem Apéro einlud. Am Abend sollte die «Guggeparty» auf dem Schmiedenplatz beim Kornhaus folgen.
Am Donnerstag, 19. Februar 2026, werden die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ihren Bären zum Beginn der fünften Jahreszeit wieder wecken. Der Bär ist das Symbol der Fasnacht in der Bundesstadt.