«Wollen besser vorbereitet sein» Neues Schweizer Zentrum zur Epidemie-Überwachung eingeweiht

Ein neues Zentrum zur Überwachung von Epidemien ist am Donnerstag in Bern eingeweiht worden. Das Zentrum für Pathogen-Bioinformatik (CPB) soll die Überwachung von Epidemien in der Schweiz durch die Analyse genomischer Daten verbessern.

Publiziert: vor 21 Minuten