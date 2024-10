Wohnraum Stadt Bern will Mehrfamilienhaus an Schlossstrasse sanieren

Die Stadt Bern will ihr Mehrfamilienhaus an der Schlossstrasse 86 und 88 in Holligen sanieren. Der Gemeinderat hat dem Stadtrat einen Baukredit von 8,95 Millionen Franken beantragt, wie er am Donnerstag mitteilte.