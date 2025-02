Massiv überhöhte Geschwindigkeit in Wengi BE: Ein Mann wurde mit 156 km/h in einer 80er-Zone geblitzt. Die Polizei entzog ihm den Führerausweis und stellte das Auto sicher.

Der Raser musste seinen Führerausweis abgeben. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Wallis

Auf einen Blick Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf Bernstrasse erfasst

Fahrer angehalten, Führerausweis abgenommen und Auto sichergestellt

Gemessene Geschwindigkeit: 156 km/h bei erlaubten 80 km/h

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, kurz nach 14.05 Uhr, wurde ein Auto anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bernstrasse in Wengi bei Büren auf dem Gemeindegebiet Wengi BE mit massiv überhöhter Geschwindigkeit erfasst. Die Geschwindigkeit des von Büren in Richtung Wengi fahrenden Autos betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 156 km/h. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Strassenabschnitt beträgt 80 km/h.

Der Autofahrer (50) konnte im Anschluss durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern angehalten werden. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen und das Auto wurde sichergestellt. «Der Beschuldigte wird sich vor der Justiz nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zu verantworten haben», schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.