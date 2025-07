Der Berner Winzer des Jahres kommt aus Twann

Der Kanton Bern hat Martin Hubacher vom Johanniterkeller in Twann zum Berner Winzer des Jahres 2025 gekürt. Hubacher gewann auch den ersten Preis für den besten Berner Weisswein.

Die Berner Weine des Jahres 2025. Foto: Marco Zanoni

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gekürt wurden anlässlich der Preisverleihung in Twann auch die besten Berner Weine der Kategorien Chasselas, Chardonnay, Pinot Noir und Rote Spezialität, wie der Kanton Bern am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Sie dürfen die Bezeichnung «Berner Wein des Jahres 2024» für die Vermarktung verwenden.

Erneut vergeben wurde der Spezialpreis für den besten Wein aus pilzwiderstandsfähigen (Piwi) Sorten vergeben. Er ging an Ruth Wysseier und Werner Schweizer mit Kellermeister Helena Hebing und Noël Urwyler vom Räblus Weinbau in Biel-Vingelz.

2024 habe die Berner Winzerinnen und Winzer vor Herausforderungen gestellt, wie es weiter hiess. Anhaltende Nässe und warme Temperaturen hätten die Ausbreitung von Rebkrankheiten und Pilzen begünstigt. Mit 1285 Tonnen lag die Erntemenge deutlich unter dem Vorjahresertrag von 1923 Tonnen.

Als Berner Winzer oder Winzerin des Jahres wird jene im Kanton Bern jene Person gekürt, die im Wettbewerb mit drei ihrer Weine insgesamt die höchste Punktzahl erreicht. Die Preise wurden von Regierungsrat Christoph Ammann (SP) verliehen.