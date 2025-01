Foto: KEYSTONE

Daniel Macher Redaktor News

«Die Reitschule bleibt temporär geschlossen, wir öffnen erst wieder am 22. Januar 2025», heisst es in einer Medienmitteilung des Kulturzentrums.



Die Reitschule sei seit jeher mit den Folgen der herrschenden Asyl-, Drogen- und Sozialpolitik konfrontiert: In den vergangen Wochen sei

die Gewalt um und in der Reitschule massiv eskaliert, heisst es weiter.

«Wir können kein Freiraum sein, wenn dazu keine Sorge getragen wird und sich solch gewaltvolle Strukturen auf der Schützenmatte und dem Vorplatz etablieren.»

Grund für die Situation seien «die gesellschaftlichen Widersprüche der herrschenden Politik». Eine repressive Asylpolitik, eine gescheiterte Drogenpolitik und der systematische Abbau sozialer Infrastruktur hätten zu dem Entschluss geführt, das Zentrum vorerst zu schliessen.

Die Wiederöffnung ist für den 22. Januar 2025 geplant.