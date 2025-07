Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) will im kommenden Frühjahr zur Wiederwahl in die Kantonsregierung antreten. Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Berner SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (62) tritt bei den kantonalen Wahlen im März 2026 zur Wiederwahl an. Das gab die bernische SVP soeben bekannt.

Das letzte Wort hat die Delegiertenversammlung am 19. August. Die SVP hat zurzeit zwei Sitze in der Kantonsregierung inne.



Schnegg stellt sich erneut als Kandidat zur Verfügung, wie er der Partei am Montag mitteilte. Er hält seit 2016 den garantierten Sitz des Berner Juras in der Kantonsregierung. Nicht mehr antreten wird bekanntlich SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus.



Bei den kommenden Wahlen gelte es nun, die bürgerliche Mehrheit zu sichern. Der Parteivorstand stelle sich dabei vollumfänglich hinter die bisherigen Regierungsratsmitglieder Pierre Alain Schnegg, Astrid Bärtschi (Mitte) und Philippe Müller (FDP).



Nach umfassender Prüfung aller Optionen beantrage der Parteivorstand, «den drei SP-Kandidaturen drei SVP Kandidaturen gegenüberzustellen». Nebst Schnegg werden die Grossräte Daniel Bichsel und Raphael Lanz zur Nomination empfohlen.