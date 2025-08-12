Patrouille Suisse trainiert über Bleienbach BE

Die Patrouille Suisse trainiert am Montag über Bleienbach im Oberaargau. Die Luftwaffe warnt vor erhöhtem Flugbetrieb zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. Die Vorführteams demonstrieren die Leistungsfähigkeit der Schweizer Luftwaffe und benötigen dafür regelmässige Trainings.

Die Patrouille Suisse übt am 18. August im Luftraum über dem bernischen Bleienbach. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Die Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach im Oberaargau. Wie die Luftwaffe mitteilte, ist am 18. August über dem Gebiet mit erhöhtem Flugbetrieb zu rechnen.

Das Training dauert voraussichtlich von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Zeiten können sich leicht verschieben, wie der Mitteilung vom Dienstag weiter zu entnehmen ist.

0:58 Flugshow beim Flughafenfest: Patrouille Suisse zeigt beeindruckende Bilder aus Cockpit

Die Vorführteams der Schweizer Luftwaffe präsentieren der Bevölkerung die Leistungsfähigkeit von Besatzung und Flugzeugen. Sie gelten als eine Visitenkarte der Schweiz, der Armee und der Luftwaffe.

Für die Vorführungen braucht es Trainingseinheiten. Sie finden über das ganze Jahr verteilt über verschiedenen Militärflugplätzen sowie diversen zivilen Flugplätzen und weiteren Trainingsgebieten statt.