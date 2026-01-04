Mann (†33) stirbt bei Arbeitsunfall in Gasel BE

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten ist ein 33-jähriger Mann am Samstag in Gasel BE tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Gelenkkran eingeklemmt. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt.

Darum gehts 33-Jähriger stirbt am Samstag bei Arbeitsunfall in Gasel BE

Mann wurde bei landwirtschaftlichen Arbeiten von Gelenkkran eingeklemmt

Unfallumstände werden ermittelt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 33-jähriger Mann ist am Samstag bei einem Arbeitsunfall im Könizer Ortsteil Gasel im Kanton Bern tödlich verletzt worden. Er wurde bei Arbeiten von einem Gelenkkran eingeklemmt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten.

Beim Todesopfer handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern, wie es in der Mitteilung heisst. Er sei allein mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt gewesen, als es an der Ulmizstrasse zum Unfall gekommen sei. Die Polizei sei kurz nach 10.45 Uhr alarmiert worden.

Ein umgehend ausgerückter Notarzt sowie weitere Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Behörden schreiben. Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls seien im Gang.



