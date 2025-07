Vier Verletzte Autofahrerin fährt in Bieler Panini-Bar

In der Bieler Innenstadt kam es am Mittwoch zu einem spektakulären Unfall. Eine Frau prallte geradeaus in eine Panini-Bar. Vier Personen wurden verletzt.

