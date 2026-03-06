Aufgrund eines Leitungsbruches ist der Zentralplatz in Biel BE am Freitag kurzzeitig unter Wasser gestanden – die Putzarbeiten sind jedoch bereits im Gange.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Zum Planschen laden die Temperaturen zwar noch nicht ein, wer trotzdem etwas kühles Nass geniessen will, hätte am Freitag auf dem Zentralplatz in Biel BE die perfekte Möglichkeit gehabt. Wie «Ajour» und der Sender TeleBielingue berichteten, stand der Platz am Nachmittag für einige Zeit unter Wasser.

Grund dafür war ein Leitungsbruch. Ein Video zeigt, wie das Wasser aus dem Boden sprudelt und den Platz flutet. Auf dem Zentralplatz laufen derzeit Bauarbeiten – der Projektleiter der Baustelle, Yann Christen, beruhigte jedoch, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Putz- und Aufräumarbeiten sind im Gange, bereits ab Samstag soll nichts mehr von den Überschwemmungen zu sehen sein.