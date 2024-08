Bei der Kollision mit einem Auto in Laupen ist eine Velofahrerin am Freitagabend schwer verletzt worden. Die Ambulanz brachte sie ins Spital. Der Lenker oder die Lenkerin des Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Velofahrerin in Laupen schwer verletzt

Die Berner Polizei geht einem schweren Verkehrsunfall in Laupen nach. Wer am Steuer des involvierten Autos sass, ist unbekannt. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kantonspolizei Bern erliess am Samstag einen Zeugenaufruf. Ihren Angaben zufolge war die Velofahrerin am Freitag gegen 21 Uhr unterwegs auf der Gümmenenstrasse in Richtung Laupen, als es auf Höhe der Bushaltestelle Laupenau zur Kollision mit einem Auto kam.