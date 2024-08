Töfffahrer in Wynigen BE bei Frontalkollision schwer verletzt

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto wurde am Montag der Motorradlenker schwer verletzt. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein schwer verletzter Töfffahrer musste nach einer Frontalkollision am Montagabend ins Spital transportiert werden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr der Mann von Burgdorf BE herkommend in Richtung Wynigen BE.

Gleichzeitig war ein Auto in der Gegenrichtung unterwegs, als es im Bereich der Verzweigung Bickingen/Lorraine zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der Strassenabschnitt war für die Rettungs- und Unfallarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.