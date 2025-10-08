Stau nach Autounfall in Zollbrück

Bei einem Autounfall sind am Dienstagabend in Zollbrück zwei Fahrzeuge zusammengestossen. Im abendlichen Stossverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen.

Bei einem Zusammenstoss ist ein Auto in Zollbrück auf die Seite gekippt. Foto: Handout: Kantonspolizei Bern

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Eines der Autos wollte von einem Parkplatz auf die Langnaustrasse einbiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoss mit einem Richtung Ramsei/Burgdorf fahrenden Wagen. Letzterer kippte und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der betroffene Strassenabschnitt musste für die Unfallarbeiten rund anderthalb Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden, wie aus der Mitteilung der Polizei weiter hervorgeht. Eine Umleitung wurde eingerichtet, es kam dennoch zu erheblichen Staus. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.