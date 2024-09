Verkehrsunfall Motorradkollision in Hinterkappelen fordert zwei Schwerverletzte

Bei einer Frontalkollision auf der Kappelenbrücke in Hinterkappelen haben sich am Freitagvormittag zwei Motorradlenkende schwer verletzt. Die verunfallte Frau befindet sich in kritischem Zustand, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb.