Verkehrsunfall Motorradfahrer fährt in Thun in Baum und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Thun schwer verletzt worden. Bei der Guntelsey fuhr er in einen Baum, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Publiziert: 11:14 Uhr