Verkehrsunfall in Thun BE Fussgängerin von Bus angefahren und schwer verletzt

In Thun hat ein Bus eine Fussgängerin angefahren. Die Frau wurde bei dem Vorfall am Freitag schwer verletzt. Eine Ambulanz brachte sie in ein Spital.

Publiziert: vor 38 Minuten | Aktualisiert: vor 35 Minuten