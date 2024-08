Verkehrsunfall im Simmental Frau (†85) stirbt bei Kollision zweier Autos

Bei der Kollision von zwei Autos in Latterbach im Simmental ist am Freitagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die 85-Jährige wollte bei der Verzweigung Oeystrasse in die Simmentalstrasse einbiegen.