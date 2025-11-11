Fussgänger in Thun von Auto erfasst und schwer verletzt worden

Auf der Gwattstrasse in Thun ist ein Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
Foto: Google Street View
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Unfall ereignete sich auf der Gwattstrasse, als ein Autolenker kurz nach 19 Uhr Richtung Thun unterwegs war, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte der Wagen mit einem Fussgänger.
Der Autolenker blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Umständen und zum Hergang des Unfalls aufgenommen. Sie sucht Zeugen.