DE
FR
Abonnieren

Verkehrsunfall
Fussgänger in Thun von Auto erfasst und schwer verletzt worden

Ein Fussgänger ist am Montagabend im Gwatt bei Thun von einem Auto erfasst worden. Der schwer verletzte Mann wurde mit der Ambulanz in kritischem Zustand ins Spital gebracht.
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Auf der Gwattstrasse in Thun ist ein Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
Foto: Google Street View
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich auf der Gwattstrasse, als ein Autolenker kurz nach 19 Uhr Richtung Thun unterwegs war, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte der Wagen mit einem Fussgänger.

Der Autolenker blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Umständen und zum Hergang des Unfalls aufgenommen. Sie sucht Zeugen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen