Autofahrer verletzt sich bei Unfall am Mont-Crosin

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend am Mont-Crosin von der Strasse abgekommen und verletzt worden. Er wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Der verletzte Automobilist musste von Courtelary mit einem Helikopter in ein Spital transportiert werden. (Symbolbild) Foto: STEFAN PUCHNER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Mann war von Tramelan Richtung Saint-Imier unterwegs, als er am Mont-Crosin in der Gemeinde Courtelary in einer Kurve aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunterrutschte. Das Auto kam in einem Feld zum Stillstand, wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer und seine Beifahrerin aus dem Auto. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Unfallumstände aufgenommen.