Verkehrsunfälle in der Stadt Bern sind 2024 zurückgegangen

Verkehrsunfälle in der Stadt Bern sind 2024 zurückgegangen

Die Strassenverkehrsunfälle in der Stadt Bern sind im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund ein Viertel gesunken. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Anzahl Schwerverletzter ging von 44 auf 35 zurück, wie die Stadt Bern am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Eine Person verstarb an den Folgen eines Verkehrsunfalls.

Als «besonders erfreulich» verbuchte die Verkehrsdirektion den Rückgang an Velounfällen, zumal der Veloverkehr in der Stadt in den letzten fünf Jahren stetig zugenommen habe. Während im vergangenen Jahr 108 Velofahrende verunfallten, waren es 2023 deren 127.

Kaum Veränderung gegeben habe es hingegen bei Unfällen im Fussverkehr, bei Kindern und Personen ab 65 Jahren, wie es in der Mitteilung weiter hiess. 2024 verunfallten demnach 35 Fussgängerinnen und Fussgänger, neun Kinder und 44 Seniorinnen und Senioren.