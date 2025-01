Shuttlebus verkehrt während Vollsperrung der Thuner Seestrasse

Der Shuttle-Betrieb ist auf den Fernverkehr am Bahnhof Thun abgestimmt. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Lösung gilt vorerst für die Monate Februar und März, wie die Stadt Thun am Dienstag mitteilte. Wie es im April weitergeht, ist offen. Dafür brauche es weitere Abklärungen und Absprachen. Erste Erfahrungen mit dem Shuttlebetrieb sollen in die Planung einfliessen, wie es hiess.

Die Seestrasse bleibt von Anfang Februar bis Ende November für den Autoverkehr vollständig gesperrt. Die Energie Thun AG muss Werkleitungen umlegen und einige Hausanschlüsse für Strom, Gas und Wasser ersetzen. Die Stadt Thun saniert die Kanalisation und erneuert den Strassenraum.

Die ungünstige Lage der Werkleitungen macht eine Vollsperrung während zehn Monaten nötig. Dafür wird sich die Bauzeit um fast ein halbes Jahr verkürzen. Zudem kann Nachtarbeit vermieden werden.

Der Shuttlebus verkehrt mit Anschluss an den Fernverkehr ab dem Bahnhof Thun via Frutigenstrasse. Er bedient die Haltestellen KKThun, Seepark sowie Scherzligen/Schadau und fährt anschliessend eine Schlaufe via Karl-Koch-Strasse und Mönchstrasse. An der Haltestelle KKThun hält er in beide Richtungen.

Dank konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Stadt Thun und der STI Bus AG habe man rechtzeitig zur Vollsperrung eine Lösung gefunden, sagte Gemeinderat Reto Schertenleib, Vorsteher der Direktion Bau und Liegenschaften, gemäss Communiqué.