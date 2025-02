Die Polizei versuchte, das Auto zu kontrollieren, doch der Fahrer flüchtete. (Symbolbild) Foto: Keystone/MARCEL BIERI

Auf einen Blick Autofahrer nach Verfolgungsjagd im Kandertal festgenommen

Flucht mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Dörfer

37-jähriger Lenker ignorierte Polizeiaufforderung und beging mehrere Verkehrsdelikte

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Berner Kantonspolizei hat am Sonntagmorgen einen 37-jährigen Autofahrer nach einer Verfolgungsjagd durchs Kandertal in Reichenbach BE angehalten und festgenommen. Auf der Flucht fuhr der Lenker massiv zu schnell und beging mehrere Verkehrsdelikte.

Die Polizei war gegen 07.40 Uhr darüber informiert worden, dass sich in Kandersteg ein Autolenker auffällig verhält, wie aus einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei hervorgeht. Eine Patrouille der Polizei habe versucht, das Auto zu kontrollieren. Der Autolenker habe aber der Aufforderung mittels Matrix, sein Fahrzeug anzuhalten, keine Folge geleistet und sei in rasanter Fahrweise geflüchtet. Die Patrouille habe umgehend die Nachfahrt mit eingeschalteten Warnvorrichtungen aufgenommen.

Zu schnell durch mehrere Dörfer

Der Flüchtige habe seine Fahrt mit teilweise massiv überhöhter Geschwindigkeit durch den Mitholztunnel, Kandergrund Dorf, Frutigen, Reichenbach im Kandertal fortgesetzt, wo er via Wengi bei Frutigen nach Frutigen zurückgefahren sei.

In der Zwischenzeit seien weitere Patrouillen der Kantonspolizei Bern zur Unterstützung aufgeboten worden. In Reichenbach sei der Autolenker in einer schmalen Nebenstrasse mithilfe eines entgegenkommenden Fahrzeuglenkers zum Stillstand gezwungen worden und habe von den Einsatzkräften unter Waffenhoheit angehalten werden können.

Der 37-Jährige sei für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen worden. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen.