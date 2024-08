Mann flüchtet als Geisterfahrer vor Berner Polizei

Auf der Flucht vor der Berner Polizei fuhr ein Lenker am Samstagmorgen unter anderem auf die Autobahn und versuchte als Geisterfahrer abzuhauen.

Der Mann fuhr auf der Autobahn A6 als Geisterfahrer, um vor der Polizei abzuhauen. (Archivbild)

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist gegen 6.15 Uhr am Samstag, als einer zivilen Patrouille der Kantonspolizei Bern

in Biel ein Auto auffällt, das auf der Murtenstrasse auf die Gegenfahrbahn geriet. In der

Folge wurde der Lenker mittels aufgefordert, anzuhalten.

Der Autolenker flüchtete via Gurnigelstrasse, Bernstrasse zur Autobahnauffahrt A5/6. Dabei überholte er Fahrzeuge via Gegenfahrbahn mit überhöhter Geschwindigkeit und fuhr über die Gegenfahrbahn in Richtung Brüggmoos weiter. Die Einsatzkräfte mussten aus Sicherheitsgründen die unmittelbare Verfolgung abbrechen.

In der Folge gingen mehrere Meldungen bei der Einsatzzentrale ein, dass ein weisses Fahrzeug

auf der A6 bei Studen in Richtung Bern unterwegs sei und mehrere Fahrzeuge via

Gegenfahrbahn überholte. Dabei kam es zu einer Streifkollision mit einem Auto sowie zu

Kollisionen mit Verkehrsleitpfosten. Es wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Mann versuchte, zu Fuss zu flüchten

Kurze Zeit später ging eine weitere Meldung ein, dass am oberen Aareweg in Lyss ein weisses

Auto mit einem parkierten Fahrzeug kollidiert sei. Vor Ort konnte das stark beschädigte, weisse

Auto vorgefunden werden, jedoch war der Lenker gemäss Angaben von Zeugen zu Fuss

geflüchtet.

Der Autolenker konnte schliesslich durch diverse Einsatzkräfte und einen Diensthund in einem

Gebäude an der Grenzstrasse in Lyss angehalten und für weitere Abklärungen auf eine

Polizeiwache gebracht werden.