Könizer Gemeindeparlament bewilligt Ausbau von Publibike-Netz

Das Gemeindeparlament von Köniz hat am Montag einem Kredit von rund 1,2 Millionen Franken für die Weiterführung des Veloverleihs Publibike zugestimmt. Damit kann das Netz um 16 Standorte erweitert und der Betrieb von 2026 bis 2033 sichergestellt werden.

Die Gemeinde Köniz wird weiterhin Teil des regionalen Veloverleihsystems bleiben. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Könizer Bevölkerung wird somit künftig an 33 Standorten Velos und E-Bikes ausleihen können, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Der Verpflichtungskredit setzt sich zusammen aus einmaligen Infrastrukturkosten in der Höhe von 346'700 Franken sowie 827'600 Franken für den Betrieb des Verleihsystems für weitere acht Jahre.

Ab 2026 müssen die am Veloverleih beteiligten Gemeinden einen Zuschuss an den Betrieb bezahlen und die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund lag es am Gemeindeparlament, über die Weiterführung des Angebots zu entscheiden. Das gemeindeübergreifende Veloverleihsystem Publibike besteht seit 2019.