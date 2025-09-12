Darum gehts
- Tödlicher Unfall bei Alpinwanderung in Innertkirchen, eine Frau verstorben
- Die 29-jährige Deutsche stürzte mehrere Meter in die Tiefe
- Unfallmeldung erreichte die Polizei gegen 8.50 Uhr
Am Mittwochvormittag kam es in der Gemeinde Innertkirchen BE zu einem tödlichen Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, ging die Meldung über den Unfall gegen 8.50 Uhr ein. Wie die Polizei schreibt, waren zwei Frauen auf einer Alpinwanderung Richtung Urbachtal unterwegs. Eine der beiden Frauen stürzte aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter tief ab.
Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 29-jährigen Deutschen feststellen. Ihre Begleiterin blieb unverletzt und wurde mit einem Helikopter ausgeflogen.