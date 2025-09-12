In der Gemeinde Innertkirchen im Kanton Bern kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Eine 29-jährige deutsche Staatsbürgerin stürzte mehrere Meter tief ab und starb.

Darum gehts Tödlicher Unfall bei Alpinwanderung in Innertkirchen, eine Frau verstorben

Die 29-jährige Deutsche stürzte mehrere Meter in die Tiefe

Unfallmeldung erreichte die Polizei gegen 8.50 Uhr

Am Mittwochvormittag kam es in der Gemeinde Innertkirchen BE zu einem tödlichen Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, ging die Meldung über den Unfall gegen 8.50 Uhr ein. Wie die Polizei schreibt, waren zwei Frauen auf einer Alpinwanderung Richtung Urbachtal unterwegs. Eine der beiden Frauen stürzte aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter tief ab.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 29-jährigen Deutschen feststellen. Ihre Begleiterin blieb unverletzt und wurde mit einem Helikopter ausgeflogen.