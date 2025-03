In Uttigen im Kanton Bern kam es zu einem Unfall. Die Medienstelle der Schweizer Armee bestätigt einen Unfall mit einem Schützenpanzer. Es gab Verletzte.

Schützenpanzer in Uttigen BE verunfallt

Schützenpanzer in Uttigen BE verunfallt

1/6 In Uttigen im Kanton Bern kam es zu einem Unfall. Foto: Leserreporterin

Angela Rosser Journalistin News

Wie eine Leserin am Dienstagnachmittag berichtet, kam es in Uttigen im Kanton Bern zu einem Unfall. Auf den Fotos der Leserin ist auch ein Helikopter der Rega zu sehen. Wie die Kantonspolizei Bern erklärt, handelte es sich um einen Unfall mit einem Militärfahrzeug und verwies daraufhin ans VBS.

Bei der Medienstelle der Schweizer Armee bestätigt der Mediensprecher gegenüber Blick einen Unfall mit einem Schützenpanzer M113. Der Mediensprecher bestätigt weiter, dass es Verletzte, jedoch keine Todesopfer gegeben hat. «Beim Unfall wurden drei Armeeangehörige verletzt», präzisiert Armeesprecher Stefan Hofer am Dienstagabend.

Leserin schildert Unfallhergang

Wie die Leserin erzählt, sei der Schützenpanzer von Jaberg herkommend vor einem Häuschen, das ihr und ihrem Mann gehört, wohl von der Strasse abgekommen und in die Aare gekracht. «Da geht es beinahe senkrecht runter», berichtet sie.

Acht Panzer der Fahrschule unterwegs

«Im Rahmen einer Fahrschule der Panzerschule 21 mit acht Schützenpanzern des Typs M113 ist es heute Nachmittag bei Uttigen zu einem Unfall gekommen. Eines der Fahrzeuge mit drei Insassen ist dabei aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und in die Aare gestürzt», so Hofer weiter zu dem Unfallhergang. Die zivilen Rettungskräfte konnten die Rekruten rasch bergen, heisst es in der Medienmitteilung. Alle seien ansprechbar und zur Untersuchung ins Spital gebrach worden.

Es waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall involviert, heisst es. «Die Panzerschule 21 befindet sich aktuell in der 10. RS-Woche. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet», so Hofer.

++Update folgt++