Unfall auf A6 zwischen Ostring und Muri in Fahrtrichtung Thun
Unfall mit mehreren Fahrzeugen
A6 zwischen Ostring und Muri gesperrt
Am Sonntagabend gab es auf der Autobahn zwischen Bern und Thun einen schweren Autounfall. Die Strasse war mehrere Stunden lang gesperrt.
Publiziert: vor 27 Minuten
