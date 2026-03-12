Vor einer Woche ist ein Mann beim Bahnhof in Tüscherz-Alfermée von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Er musste in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital geflogen werden. Weitere Ermittlungen zum Unfall sind im Gang.

Er erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rega-Helikopter ins Spital gebracht

Rätselhafter Unfall im Kanton Bern: Am Donnerstag, 5. März 2026, kurz vor 23.25 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass sich beim Bahnhof Tüscherz-Alfermée (Gemeinde Twann-Tüscherz) ein verletzter Mann befinde.

Gemäss aktuellem Kenntnisstand geriet der Mann aus noch zu klärenden Gründen auf ein Gleis und wurde dort von einem durchfahrenden Zug aus Biel erfasst. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Eine anwesende Person leistete dem Schwerverletzten erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese leisteten dem schwerverletzten Mann vor Ort weitere medizinische Ersthilfe, bevor er in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen wurde.

Die betroffene Bahnstrecke war während der Unfall- und Rettungsarbeiten für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Neuenburgstrasse blieb für rund 45 Minuten komplett gesperrt. Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen eine Rega-Crew, ein Ambulanzteam, Angestelle der SBB sowie das Care Team des Kantons Bern im Einsatz.

Die polizeilichen Abklärungen deuten auf ein Unfallgeschehen hin. Weiterführende Ermittlungen sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland im Gang.