Unfall in Spiez BE am Ostersonntag Zug erfasst Velofahrer – schwer verletzt

Tragischer Vorfall am Bahnübergang Dürrenbühlweg in Spiez BE: Ein Velofahrer kollidierte mit einem Zug und erlitt schwere Verletzungen. Der Bahnverkehr zwischen Spiez und Zweisimmen war stundenlang unterbrochen.