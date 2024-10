Am Freitagnachmittag hat sich in Siselen ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem landwirtschaftlichen Anhängerzug ereignet. Der E-Bike-Fahrer ist noch vor Ort verstorben. Der Unfall wird untersucht.

Unfall in Siselen BE

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag über den Unfall informiert. (Archivbild) Foto: Keystone

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist kurz vor 14.15 Uhr am Freitag, als bei der Kantonspolizei Bern die Meldung eingeht, dass es zu einem schweren Unfall auf dem Rübenweg in Siselen gekommen ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein E-Bike-Fahrer von Finsterhennen herkommend in Richtung Bargen unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen von einem entgegenkommenden landwirtschaftlichen Anhängerzug erfasst und überrollt wurde. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation überlebte der Mann nicht. «Es bestehen Hinweise auf die Identität des Mannes, die formale Identifikation steht noch aus», schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung am Freitagabend.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Im Einsatz standen nebst verschiedenen Patrouillen der Kantonspolizei Bern, das Care Team Kanton Bern, ein Ambulanzteam sowie eine Rega-Crew. Der Rübenweg wurde während der Unfallarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.