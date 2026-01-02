Mann (†68) leblos in Bach aufgefunden

Am Donnerstagmorgen wurde in Schönried ein Mann leblos in einem Bach aufgefunden. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Am Donnerstag, 1. Januar 2026, kurz nach 9.10 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über den Fund eines leblosen Mannes in einem Bach auf Höhe der Sonnigemattenstrasse in Schönried (Gemeinde Saanen) ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Mann aus noch zu klärenden Gründen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich eines Abhangs aufgehalten haben und dabei gestürzt sein. In der Folge kam er im Bachbett zu liegen, wo er am Morgen von einer Drittperson leblos aufgefunden wurde. Hinweise auf eine Dritt- oder Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 68-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Auch Rega im Einsatz

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen die Feuerwehr Saanen, ein Team der Rega, eine Notärztin, Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz sowie Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.