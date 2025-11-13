Am Donnerstagmittag ist in Riggisberg ein Kind von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Es musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Das Kind wurde beim Crash verletzt. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Darum gehts Kind bei Unfall in Riggisberg von Auto erfasst und verletzt

Auto fuhr vom Sonnenplatzkreisel auf der Grabenstrasse Richtung Kirchenthurnen

Die Kantonspolizei Bern musste am Donnerstagmittag wegen eines Unfalls in Riggisberg BE ausrücken. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto vom Sonnenplatzkreisel auf der Grabenstrasse in Riggisberg in Richtung Kirchenthurnen.

Kind von Auto erfasst

Zeitgleich befand sich ein Kind auf dem Trottoir entlang der Grabenstrasse. Als das Kind im Begriff war, die Strasse zu überqueren, wurde es vom Auto erfasst. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das verletzte Kind wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam in ein Spital gebracht.

Der betroffene Strassenabschnitt war für die Dauer der Unfallarbeiten wechselseitig befahrbar, heisst es in einem Communiqué der Berner Kantonspolizei. Neben der Polizei stand ein Ambulanzteam im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.