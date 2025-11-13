Darum gehts
- Kind bei Unfall in Riggisberg von Auto erfasst und verletzt
- Auto fuhr vom Sonnenplatzkreisel auf der Grabenstrasse Richtung Kirchenthurnen
- Strassenabschnitt während Unfallarbeiten wechselseitig befahrbar, Polizei ermittelt Unfallhergang
Die Kantonspolizei Bern musste am Donnerstagmittag wegen eines Unfalls in Riggisberg BE ausrücken. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto vom Sonnenplatzkreisel auf der Grabenstrasse in Riggisberg in Richtung Kirchenthurnen.
Kind von Auto erfasst
Zeitgleich befand sich ein Kind auf dem Trottoir entlang der Grabenstrasse. Als das Kind im Begriff war, die Strasse zu überqueren, wurde es vom Auto erfasst. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das verletzte Kind wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam in ein Spital gebracht.
Der betroffene Strassenabschnitt war für die Dauer der Unfallarbeiten wechselseitig befahrbar, heisst es in einem Communiqué der Berner Kantonspolizei. Neben der Polizei stand ein Ambulanzteam im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.