Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Darum gehts Velofahrer stirbt bei Unfall in Müntschemier BE trotz sofortiger Rettungsmassnahmen

Schweizer (†67) aus dem Kanton Freiburg verunglückte auf der Insstrasse

Insstrasse für Unfallarbeiten eine Stunde komplett gesperrt, Umfahrung signalisiert

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, gegen 15.20 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Müntschemier BE auf der Insstrasse zu einem Unfall eines Velofahrers gekommen sei. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war ein Velofahrer auf der Insstrasse von Kerzers FR herkommend in Richtung Ins BE unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf der Höhe des Friedhofs in Müntschemier stürzte. Er wurde von Passanten und anschliessend einer Ambulanz medizinisch betreut. Der Mann verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle. So steht es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer (†67), der im Kanton Freiburg wohnte. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und den Umständen aufgenommen. Aktuell steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern ein Ambulanzteam sowie ein Helikopter der Rega. Die Insstrasse musste für die Unfallarbeiten rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Eine Umfahrung wurde signalisiert.