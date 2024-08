Unfall in Mülenen BE Fünf Verletzte mit vier Autos

Bei einem Unfall mit vier Autos sind am späten Samstagnachmittag in Mülenen BE im Kandertal fünf Menschen verletzt worden. Sie wurden ins Spital gefahren. Der betroffene Strassenabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden.