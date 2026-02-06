In Mühlethurnen BE kam es am Donnerstag zu einem Autounfall. Nach einem Überschlag landete das Fahrzeug auf dem Dach, der Fahrer wurde herausgeschleudert und verletzt. Die Strasse war drei Stunden lang gesperrt.

Darum gehts Auto überschlägt sich am Donnerstag in Mühlethurnen BE, Fahrer verletzt

Insasse wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und ins Spital gebracht

Strasse drei Stunden gesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, kurz nach 16.50 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Mühlethurnen in der Gemeinde Thurnen auf der Grabenstrasse zu einem Selbstunfall eines Autos gekommen sei. Das Auto war von Riggisberg auf der Grabenstrasse in Richtung Mühlethurnen unterwegs. In der S-Kurve im Thurnewald kam das Auto von der Grabenstrasse ab, stürzte eine Böschung hinunter, überschlug sich in der Folge und kam auf der Riggisbergstrasse auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Während des Unfalls wurde der einzige Insasse aus dem Fahrzeug geschleudert und verletzt. Ein Ambulanzteam brachte ihn ins Spital. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde für rund drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern waren die Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung Bern, die Feuerwehren Thurnen und Riggisberg, ein Ambulanzteam sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.