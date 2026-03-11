Am Dienstagmittag hat sich in Hasle bei Burgdorf ein schwerer Selbstunfall eines Lastwagens ereignet. Der Lenker verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Daniel Macher Redaktor News

Am Dienstag, 10. März 2026, kurz nach 12.30 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, dass es in Hasle bei Burgdorf zu einem Unfall gekommen sei. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Lastwagen – welcher von Hasle bei Burgdorf herkommend unterwegs war – im Hasliberg-Wald auf der Höhe Schlössli von der Strasse ab und überschlug sich im steil abfallenden Gelände. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er nur noch tot geborgen werden konnte.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 31-jährigen afghanischen Staatsbürger aus dem Kanton Nidwalden. Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern, der Feuerwehr Brandis, der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern und der Regiofeuerwehr Sumiswald stand ein Ambulanzteam und das Care Team Kanton Bern im Einsatz. Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau aufgenommen.