Unfall in Gasel BE Velofahrerin nach Unfall mit Auto schwer verletzt

In Gasel BE hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto ereignet. Dabei wurde die Velolenkerin schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Publiziert: vor 25 Minuten | Aktualisiert: vor 9 Minuten