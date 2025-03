Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Fussgängerin und einem Auto. Die Fussgängerin wurde aus ungeklärten Gründen von dem Auto erfasst und ins Spital gebracht. Dort erlag sie ihren Verletzungen.

Unfall in Boll BE

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Fussgängerin und einem PKW. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Auf einen Blick Fussgängerin bei Verkehrsunfall in Boll schwer verletzt und verstorben

Frau auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst, Identifikation noch ausstehend

Daniel Macher Redaktor News

Die Berner Kantonspolizei wurde am Mittwoch kurz vor 10 Uhr über einen Verkehrsunfall informiert, der sich auf der Worbstrasse in Boll zwischen einer Fussgängerin und einem Auto ereignet hatte. Den aktuellen Informationen zufolge überquerte die Fussgängerin auf Höhe der Worbstrasse 1 den Fussgängerstreifen, als sie aus ungeklärten Gründen von einem Auto erfasst wurde, das von Worb in Richtung Bern unterwegs war.

Die schwer verletzte Frau wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfern betreut. Eine Ambulanz brachte sie dann in kritischem Zustand ins Spital, wo sie ihren Verletzungen erlag. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.