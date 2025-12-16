Lastwagen erfasst Fussgängerin – tot

Am Montagnachmittag ist eine Fussgängerin auf der Murtenstrasse in Bern von einem Lastwagen erfasst worden. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb.

Johannes Hillig Redaktor News

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag, um zirka 15.35 Uhr, gemeldet, dass es auf der Murtenstrasse in Bern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war eine Fussgängerin im Bereich einer Lichtsignalanlage im Begriff, die Strasse zu überqueren, als sie von einem vom Forsthaus herkommenden Lastwagen erfasst wurde.

Die Frau wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Es gibt konkrete Hinweise auf die Identität des Opfers, die formelle Identifizierung steht indes noch aus.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Im Einsatz standen mehrere Dienste der Kantonspolizei Bern, ein Ambulanzteam und die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern. Die Murtenstrasse musste während der Unfallarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 25 31 zu melden.