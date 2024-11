Schwerer Unfall in Belp: Ein Velofahrer wurde am Sonntagabend frontal von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Rega brachte den Mann ins Spital. Die Kantonspolizei Bern untersucht den Unfallhergang.

Unfall in Belp BE

Die Hintergründe zum Unfall werden nun ermittelt. (Archivbild) Foto: KEYSTONE/Peter Klaunzer

Auf einen Blick Velofahrer in Belp von Auto erfasst und schwer verletzt

Autofahrer geriet aus unbekanntem Grund auf Gegenfahrbahn

Ein Velofahrer ist am Sonntagabend in Belp von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Rega flog den Mann ins Spital, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Ihren Angaben zufolge war ein Autofahrer von der Autobahn-Ausfahrt Rubigen in Richtung Belp unterwegs. Bei einer leichten Rechtskurve geriet er aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn und erfasste dort den entgegenkommenden Velofahrer frontal.

Der betroffene Abschnitt der Viehweidstrasse blieb für dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Bern klärt den genauen Unfallhergang ab.