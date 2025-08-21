Auto kracht in Fahrleitungsmast der Bahn

Ein Auto ist am Donnerstagmorgen bei Attiswil vom Kurs abgekommen und in einen Fahrleitungsmast der Bahn geprallt. Der Autolenker wurde leicht verletzt.

Der Autolenker hatte Glück im Unglück und wurde lediglich leicht verletzt. Foto: Handout: Kantonspolizei Bern

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Mann war gegen 07.30 Uhr von Wiedlisbach Richtung Solothurn unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Der Wagen kollidierte mit dem Mast und kam neben den Gleisen der Aare Seeland Mobil (ASM) zum Stillstand. Der leicht verletzte Autofahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Er begab sich in ärztliche Kontrolle.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Da der Fahrleitungsmast entfernt und das Auto mit einem Kran geborgen werden musste, wurde die Zugstrecke unterbrochen. Für Bahnreisende verkehrten Ersatzbusse.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen, wie sie in ihrer Mitteilung ausführte.