Unfall auf Autobahneinfahrt
Schwer verletzter Motorradlenker (†17) im Spital verstorben

In der Autobahneinfahrt Rothrist in Richtung Bern ist am Samstagmorgen ein 17-jähriger Motorradlenker gestürzt. Schwer verletzt wurde der junge Mann in ein Spital gebracht, wo er in der Zwischenzeit seinen Verletzungen erlegen ist.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Im Spital ist ein 17-Jähriger seinen Verletzungen erlegen.
Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Darum gehts

  • 17-jähriger Motorradlenker stirbt nach Unfall auf der Autobahn
  • Kollision zwischen Motorrad und Sattelmotorfahrzeug auf Autobahn A1
  • Unfall ereignete sich am Samstagmorgen bei der Einfahrt Rothrist
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie Zumkeller

Am Samstagmorgen beabsichtigte ein 17-jähriger Motorradlenker via Autobahneinfahrt Rothrist auf die Autobahn A1 in Richtung Bern zu fahren. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er in der Rechtskurve der Autobahneinfahrt die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Anschliessend schlitterte er auf den Normalstreifen der Autobahn, wo es zu einer Kollision mit einem Sattelmotorfahrzeug kam. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der Motorradlenker schwer verletzt und umgehend in ein Spital gebracht. In der Zwischenzeit ist der junge Motorradlenker im Spital seinen Verletzungen erlegen.

