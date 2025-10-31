In der Autobahneinfahrt Rothrist in Richtung Bern ist am Samstagmorgen ein 17-jähriger Motorradlenker gestürzt. Schwer verletzt wurde der junge Mann in ein Spital gebracht, wo er in der Zwischenzeit seinen Verletzungen erlegen ist.

Am Samstagmorgen beabsichtigte ein 17-jähriger Motorradlenker via Autobahneinfahrt Rothrist auf die Autobahn A1 in Richtung Bern zu fahren. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er in der Rechtskurve der Autobahneinfahrt die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Anschliessend schlitterte er auf den Normalstreifen der Autobahn, wo es zu einer Kollision mit einem Sattelmotorfahrzeug kam. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der Motorradlenker schwer verletzt und umgehend in ein Spital gebracht. In der Zwischenzeit ist der junge Motorradlenker im Spital seinen Verletzungen erlegen.