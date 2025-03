Mit 59 Jahren unerwartet verstorben: Grossrat Hannes Zaugg-Graf (GLP). Foto: zvg

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der bernische GLP-Grossrat Hannes Zaugg-Graf ist verstorben. Das teilte seine Partei am Montag mit. Zaugg-Graf starb demnach in der Nacht auf Samstag zuhause im Alter von 59 Jahren.

Zaugg-Graf gehörte dem Grossen Rat seit 2010 an. 2019/20 war er Präsident des Kantonsparlaments. Seit 1999 gehörte er zudem dem Gemeinderat von Uetendorf an und war von 2001 bis 2013 Gemeindepräsident.



Sein Fokus sei auf sachlichen und konstruktiven Lösungen gelegen, schrieb seine Partei. Er selber habe sein politisches Credo so auf den Punkt gebracht: «Mich interessiert nicht, ob eine gute Idee von linker oder bürgerlicher Seite kommt. Mich interessiert nur, ob sie uns weiterbringt oder uns in alten Fahrwassern dümpeln lässt.» Diese Haltung habe Zaugg-Graf 2013 zur GLP geführt, schrieb die Partei. Zuvor gehörte er der SP an.



Nicht nur in der Politik machte er sich einen Namen. Ursprünglich ausgebildeter Lehrer und Schauspieler, arbeitete er fast 20 Jahre am Theater, bevor er sich mit einem Grafikatelier und Fotostudio selbständig machte.