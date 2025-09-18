Kanton will Meienriedloch ökologisch aufwerten

Der Kanton Bern will das Naturschutzebiet Meienriedloch ökologisch aufwerten und einen Rundweg für Besucherinnen und Besucher bauen.
- Naturschutzgebiet in der Zihl erhält Rundweg mit Infotafeln
- Das Gebiet ist ein Amphibienlaichgebiet und Flachmoor von Bedeutung
- Gesamtkosten betragen 1,98 Millionen Franken, unterstützt von Bund und BKW-Ökofonds
An den Gesamtkosten von 1,98 Millionen Franken beteiligen sich auch der Bund und der BKW-Ökofonds. Nebst den Massnahmen für Pflanzen und Tiere soll auch ein Rundweg mit Informationstafeln entstehen, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte.
Das Naturschutzgebiet, ein Altlauf der Zihl, ist unter anderem ein Amphibienlaichgebiet, ein Auengebiet und ein Flachmoor von nationaler Bedeutung.