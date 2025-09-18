DE
Kanton will Meienriedloch ökologisch aufwerten

Der Kanton Bern will im Naturschutzgebiet Meienriedloch zwischen Safnern, Scheuren und Meienried die Lebensräume für Tiere und Pflanzen verbessern. Der Regierungsrat hat einen Kantonsbeitrag von 594'000 Franken genehmigt.
Der Kanton Bern will das Naturschutzebiet Meienriedloch ökologisch aufwerten und einen Rundweg für Besucherinnen und Besucher bauen.
Darum gehts

  • Naturschutzgebiet in der Zihl erhält Rundweg mit Infotafeln
  • Das Gebiet ist ein Amphibienlaichgebiet und Flachmoor von Bedeutung
  • Gesamtkosten betragen 1,98 Millionen Franken, unterstützt von Bund und BKW-Ökofonds
An den Gesamtkosten von 1,98 Millionen Franken beteiligen sich auch der Bund und der BKW-Ökofonds. Nebst den Massnahmen für Pflanzen und Tiere soll auch ein Rundweg mit Informationstafeln entstehen, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte.

Das Naturschutzgebiet, ein Altlauf der Zihl, ist unter anderem ein Amphibienlaichgebiet, ein Auengebiet und ein Flachmoor von nationaler Bedeutung.

