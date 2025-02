Nach einem Hotelüberfall in Saanen BE wurden drei mutmassliche Täter in Aigle VD gefasst. Die Polizei fahndet noch nach einem vierten Verdächtigen.

Überfall in Saanen BE

Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Mittwochmorgen hat die Kantonspolizei Waadt nach einer Nachfahrt in Aigle drei Tatverdächtige festgenommen, die kurze Zeit zuvor in Saanen BE an einem Raubüberfall auf ein Hotel beteiligt gewesen sein sollen. Dies schreibt die Berner Kantonspolizei in einem Communiqué.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren vier Männer mit einem Auto mit als gestohlen gemeldeten Kennzeichen zum Hotel an der Schönriedstrasse. Dort betraten sie die Hotellobby und forderten einen Mitarbeiter auf, den Tresor zu öffnen. Anschliessend fesselten sie den Mann, verliessen das Hotel mit der Beute und entwendeten ein weiteres Auto. In der Folge flüchteten sie mit beiden Fahrzeugen in Richtung Kanton Waadt.

Umgehend wurden umfassende Fahndungsmassnahmen durch die Kantonspolizei Bern eingeleitet. Infolge dieser gelang es der Kantonspolizei Waadt nach einer Nachfahrt in Aigle (Kanton Waadt), drei der vier mutmasslichen Täter anzuhalten. Sie wurden inzwischen in den Kanton Bern überführt. Die Fahndung nach dem vierten mutmasslichen Täter – er konnte bei der Anhaltung flüchten – läuft nach wie vor. Weitere Ermittlungen zu den Ereignissen sind im Gang.