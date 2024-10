Der Raser fuhr im April auf der A1 zwischen Bern und der Raststätte Grauholz 123 km/h schnell. Erlaubt waren aufgrund einer Baustelle 60 km/h. (Symbolbild) Foto: ANGELIKA WARMUTH

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kantonspolizei Bern hat einen Raser ausfindig gemacht, der im April auf der Autobahn A1 massiv zu schnell fuhr.

Der 19-jährige Lenker war am 9. April auf der A1 Ost zwischen Bern Wankdorf und der Raststätte Grauholz 123 Kilometer pro Stunde (km/h) schnell. Erlaubt waren aufgrund einer Baustelle 60 km/h, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei hat den Lenker nun ermitteln können. Er sei geständig, das Auto zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben, wie es weiter hiess. Der Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.