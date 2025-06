Mehrfamilienhaus brennt im Kanton Bern

Das Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar. Foto: Kantonspolizei Bern

Über 100 Tiere starben, Haus unbewohnbar, alternative Unterbringung organisiert

Am Dienstag, kurz nach 13.35 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Hettiswil bei Hindelbank in der Gemeinde Krauchthal BE an der Hängelenstrasse ein Brand in einem Unterstand neben einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen sei. Als die ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass das Feuer vom Unterstand bereits auf das Wohnhaus übergegriffen hatte. Die Bewohner des Hauses konnten dieses aus eigener Kraft verlassen. Die Angehörigen der Feuerwehren Krauchthal, Oberburg, Burgdorf und die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern konnten das Feuer schliesslich unter Kontrolle bringen und löschen. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache gestellt. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich Kaninchen und Vögel im Unterstand vor dem Haus. Über 100 Tiere konnten nur noch tot geborgen werden. Personen wurden keine verletzt. Ein Ambulanzteam war jedoch vorsorglich vor Ort.

Ermittlungen laufen

Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Für die Betroffenen wurde durch die Gemeinde eine alternative Unterbringungsmöglichkeit organisiert.

Aus Sicherheitsgründen wurde während der Löscharbeiten eine Stromleitung in unmittelbarer Nähe des Mehrfamilienhauses durch Mitarbeitende der BKW abgestellt. Die Hängelenstrasse wurde während der Löscharbeiten gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.